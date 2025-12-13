Российские беспилотники уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Для повышения эффективности боевых действий операторы дронов ежедневно совершенствуют свои навыки и тактику, что позволяет наносить ощутимый ущерб противнику.

Операторы ударных дронов подразделений беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Во время так называемой «свободной охоты» на маршрутах движения противника расчеты дронов уничтожили бронированный автомобиль Humvee с находившейся внутри живой силой. Кроме того, точечным ударом была добита боевая бронированная машина «Сенатор», ранее подорвавшаяся на мине.

Расчеты сосредоточены на срыве ротации противника, уничтожении легкобронированной техники и перекрытии путей подвоза боеприпасов. После выявления целей разведкой по ним наносятся удары FPV-дронами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

