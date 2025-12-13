В Госдуме рассказали, кто получит дополнительные выплаты перед Новым годом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

С 1 сентября 2025 года в России начала действовать новая система премирования работников.

Дополнительные новогодние выплаты могут получить те работники, у которых в договоре закреплены премии по случаю праздника, пенсионеры, а также граждане, на которых распространяются региональные программы поддержки. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Выплаты и премии к Новому году в 2025 году зависят от конкретных оснований. Единой федеральной новогодней выплаты для всех граждан нет, деньги в конце года приходят из трех источников: заработная плата и премии по трудовому договору, регулярные пенсии и пособия, региональные программы поддержки отдельных категорий», — отметил парламентарий.

Депутат напомнил и о новой системе премирования работников, которая начала действовать с 1 сентября 2025 года. Теперь работодатель обязан в договоре прописывать все условия начисления дополнительных выплат. К тому же Гаврилов отметил и то, что при сокращении премии размер заработка не может быть уменьшен более чем на 20%.

Парламентарий добавил, что работник не имеет права требовать новогодней премии, если информация о ней отсутствует в договоре. При этом, как уточнил Гаврилов, если раньше работодатель поощрял своих сотрудников перед Новым годом, это не является поводом просить премию.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что выплаты перед Новым годом получат те пенсионеры, у кого дата начисления пенсии выпадает на праздники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медработникам и педагогам.

