Зеленский встретится с Уиткоффом и лидерами ЕС в Берлине

США пытаются преодолеть возникшие разногласия с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник США Стив Уиткофф вместе с европейскими лидерами в эти выходные проведут встречу в Берлине. Тема переговоров — обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

В саммите также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц и их советники. По данным Berliner Morgenpost, во встрече могут принять участие Польша и Италия.

Зеленский и Мерц проведут «немецко-украинские экономические переговоры» 15 декабря, к ним присоединятся лидеры Европейского союза (ЕС) и НАТО, сообщил накануне пресс-секретарь немецкого правительства Стефан Корнелиус.

Как сообщает WSJ, Уиткофф также встретится с главами из Великобритании, Германии и Франции в воскресенье и понедельник. Решение направить в Берлин спецпосланника США говорит о стремлении американской администрации преодолеть возникшие в ходе обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа разногласия между Киевом и Вашингтоном.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Трамп заявил, что его администрации удалось добиться большого прогресса по вопросу урегулирования украинского кризиса.

