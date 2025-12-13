Силиконовое лечение: почему капы с маркетплейсов не спасают от ночного скрежета зубами

Фото: 5-tv.ru

Популярные домашние средства от бруксизма могут лишь создать иллюзию защиты.

Домашние капы от бруксизма, которые россияне активно покупают на маркетплейсах, не способны решить проблему ночного скрежета зубами. Об этом заявила ведущий ортодонт научно-клинического центра Марьяна Барагунова в разговоре с Lenta.ru.

По словам специалистки, подобные накладки чаще всего изготавливаются из мягкого медицинского силикона. Для придания формы их предлагают опустить в горячую воду на 15–20 секунд, а затем прижать к зубам. Однако, как подчеркнула врач, эффективность таких изделий крайне ограничена.

Марьяна Барагунова подчеркнула, что мягкие домашние капы не лечат бруксизм, поскольку не устраняют причины ночного напряжения, не защищают височно-нижнечелюстной сустав и практически не влияют на работу жевательных мышц. По ее словам, такие изделия могут лишь незначительно снизить стирание зубов за счет барьерного эффекта, однако сам ночной скрежет при этом сохраняется, а нагрузка на сустав не уменьшается.

Ортодонт добавила, что при симптомах бруксизма необходимо обращаться к специалистам, так как только профессионально изготовленные и подобранные конструкции могут учитывать индивидуальные особенности прикуса и состояние челюстного сустава.

