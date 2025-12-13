«Мы много сделали»: Трамп о прогрессе по урегулированию украинского кризиса

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США отметил, что его администрации удалось остановить восемь конфликтов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрации удалось добиться большого прогресса по вопросу урегулирования украинского кризиса. Таким мнением американский лидер поделился во время церемонии присуждения почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года, которые выступали в составе сборной Соединенных Штатов по хоккею.

«Мы много сделали, остановили восемь конфликтов. <…> Остается еще один, я думал, он будет самым простым (с точки зрения урегулирования. — Прим. ред.) <…>, это Россия и Украина. Но мы достигли большого прогресса», — отметил глава Белого дома.

Пару дней назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас является основным препятствием на пути к мирному урегулированию украинского кризиса. Он уточнил, что Брюссель не может принять того, что Украина проиграла конфликт и пытается любыми средствами продлить боевые действия. При этом, по словам Лаврова, у Евросоюза больше нет денег для поддержки Киева.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассчитывает заключить сделку по Украине до 25 декабря, когда в США отмечается Рождество. При этом украинский лидер Владимир Зеленский запросил несколько дней для консультаций с европейскими коллегами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп обвинил Киев в коррупции и игнорировании мирных инициатив Вашингтона.

