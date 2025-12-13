На территории монастыря в Переславле-Залесском загорелось здание

Фото, видео: 5-tv.ru

Монахи пытались самостоятельно справиться с огнем, но у них не вышло.

Одно из зданий на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском, Ярославская область, загорелось. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на информацию от городской администрации.

«Горит одно из зданий на территории монастыря. Глава округа на месте, привлекли дополнительно расчет воинской части. Тушат», — отметили чиновники.

Кроме того, с официальным заявлением выступили и представители РПЦ от Переславской епархии. По их словам, пожар начался в здании старого братского корпуса. Там на момент происшествия проживали монахи-трудники. Уточняется, что никто при пожаре не пострадал.

По словам источника агентства, причину возгорания пока не установили. Кроме того, подчеркивается, что монахи пытались самостоятельно потушить пожар, но когда это не удалось сделать, они вызвали пожарных.

Никитский монастырь считается одним из древнейших монастырей России. Обитель, по мнению нынешних насельников, была основана в 1010 году. По другим сведениям, монастырь появился до 1186 года. При этом посвящена обитель великомученику Никите Готфскому.

«Пожарные ликвидировали открытое горение в общежитии Никитского монастыря. <…> Пострадавших нет», — отметили в ГУ МЧС по региону.

