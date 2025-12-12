«Это столкновение людей»: Захарова о скандале вокруг квартиры Долиной

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Недруги государства, потерпев поражение в попытках «отменить» страну на культурном и спортивном поле, ищут новые методы воздействия.

Дело народной артистки Ларисы Долиной может использоваться врагами России для того, чтобы рассорить граждан внутри страны. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с журналистами.

«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что-то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. <…> Один из способов, который они решают сейчас испробовать, — это столкновение людей», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что у недругов не получилось победить Россию на поле боя, а также не получилось «отменить» страну ни в области культуры, ни в спорте, ни в общественной жизни. Поэтому теперь они намерены использовать другие методы, такие как столкновение людей внутри страны.

Лариса Долина стала жертвой масштабного обмана. Следователи установили, что с апреля по июль 2024 года группа злоумышленников, действуя с территории Украины, выманила у нее более 175 миллионов рублей. Кроме того, они убедили звезду продать квартиру в центре Москвы стоимостью свыше 138 миллионов. Общий ущерб превысил 317 миллионов рублей.

Артистке удалось через суд признать сделку с недвижимостью недействительной, фигуранты дела получили свои сроки — от четырех лет до семи лет лишения свободы. В пользу Долиной суд взыскал более 69 миллионов рублей. Вот только покупательница квартиры Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег, которые за него заплатила. Ее адвокат обжаловала решение в Верховном Суде РФ. Предложенное звездой мировое соглашение было отвергнуто.

