ЕС принял решение о бессрочной заморозке суверенных активов России

Фото: www.globallookpress.com/Alicia Windzio

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь идет о средствах на сумму порядка 210 миллиардов евро.

Европейский союз (ЕС) принял решение заморозить российские активы, находящиеся в Европе, на неопределенный срок. Об этом сообщило агентство Reuters.

«ЕС хочет сохранить финансирование Украины. Для этого государства ЕС намерены применить часть российских суверенных активов, которые они обездвижили в 2022 году», — говорится в материале.

Речь идет о средствах на сумму порядка 210 миллиардов евро. Ранее действие ограничительных мер продлевалось каждые полгода, однако в настоящее время государства ЕС будут держать российские активы заблокированными «столько, сколько это потребуется».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Брюсселе готовятся проголосовать за фактическое похищение средств РФ. Еврокомиссии (ЕК) хотят выдать полномочия для бессрочной заморозки средств. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил ЕК за решения по российским активам в ЕС. По его словам, этот шаг нанесет ущерб прежде всего ЕС, а Еврокомиссия специально «насилует законодательство», чтобы продлить украинский конфликт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.