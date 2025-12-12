Долина не связалась с Лурье спустя неделю после обещания вернуть деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Певица ранее предложила возвращать 112 млн рублей в рассрочку в течение трех лет.

Народная артистка России Лариса Долина так и не связалась с Полиной Лурье после заявления о том, что намерена вернуть ей денежные средства за покупку квартиры. Об этом сообщила aif.ru.

В недавнем интервью на федеральном Долина публично принесла извинения Лурье и сказала, что хочет вернуть ей деньги. Однако певица уточнила, что в настоящий момент нужной суммы у нее на руках нет.

При этом адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина предложила вернуть 112 миллионов рублей в рассрочку на три года без возмещения убытков. Такой расклад Лурье не устроил, женщина настаивает на возврате средств в полном объеме, либо на передаче квартиры.

По словам самой Лурье, после эфира Долина не связалась с ней, чтобы обсудить ситуацию и принести личные извинения. Адвокат Лурье, в свою очередь, поставила под сомнение искренность артистки, отметив, что извинения прозвучали только после того, как дело получило мощный общественный резонанс.

Ранее Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. В августе в ее квартиру пришли люди и сообщили, что жилье теперь принадлежит им. Новые владельцы приобрели квартиру за 112 миллионов рублей. Исполнительница получила деньги, однако после перевела их на «безопасный счет», который предложили ей якобы сотрудники спецслужб. В итоге она лишилась как жилья, так и денежных средств.

Долина подала в суд против покупательницы ее квартиры Полины Лурье, та составила встречный иск, но проиграла. Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности за артисткой.

