У актера выявили рак в 2013 году.

Голливудский актер Хью Джекман признался, что за последние годы ему неоднократно удаляли опухоли кожи. О своей болезни он рассказал в эфире шоу Говарда Стерна и призвал людей внимательнее относиться к защите от солнца, передает Hello.

По словам звезды «Людей Икс», за свою жизнь он столкнулся примерно с шестью случаями рака кожи. Джекман уточнил, что у него диагностировали базальноклеточный рак — наиболее распространенную, но все же опасную форму заболевания. Он подчеркнул, что, несмотря на относительную «мягкость» этой разновидности, без лечения опухоль продолжает расти и может поражать кости.

Хью Джекман отметил, что риск заболевания был высоким из-за детства и юности, проведенных в Австралии, где солнечная активность особенно сильна. Он рассказал, что врачи объяснили ему: рак кожи может развиваться спустя десятилетия после сильных солнечных ожогов, иногда даже после одного эпизода.

Актер признался, что теперь регулярно проходит обследования и ожидает, что в будущем ему, вероятно, придется столкнуться с новыми случаями заболевания. При этом он подчеркнул, что рак кожи является одним из самых предотвратимых видов онкологии и обследоваться должны все — независимо от возраста и страны проживания.

«Будь бледным. Кому какое дело?» — заявил Джекман, отметив, что теперь отказывается от загара.

Первый случай базальноклеточного рака у актера выявили в 2013 году после того, как его бывшая супруга Деборра-Ли Фернесс настояла на медицинском осмотре. С тех пор Джекману удалили несколько опухолей, в том числе с носа и плеча. Сейчас он проходит проверку кожи каждые три месяца.

Актер также ранее отмечал, что слово «рак» до сих пор вызывает у него шок. По официальным данным, как минимум у двух из трех жителей Австралии рак кожи диагностируют в течение жизни.

