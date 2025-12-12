«Это было безумие»: на острове «для богачей» в США произошла массовая драка

Фото: Zuma/ТАСС

В конфликте участвовали мужчины в возрасте от 20 до 60 лет.

На престижном американском острове Нантакет в американском штате Массачусетс произошла массовая драка во время традиционной рождественской прогулки. В конфликте участвовали около десяти мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Об этом сообщает New York Post.

«Это было безумие. Это был хаос», — рассказал очевидец.

Инцидент произошел на Федеральной улице во время 51-й ежегодной рождественской прогулки — популярного мероприятия, на которое собираются сотни жителей и туристов. Гости праздника посещают местные магазины и участвуют в праздничных мероприятиях в одном из самых дорогих небольших городов США.

По данным издания, спустя несколько минут после появления Санта-Клауса группа мужчин начала спорить, после чего участники конфликта разделились на две компании и вступили в драку. Очевидцы отмечают, что большинство мужчин были одеты в дорогие костюмы, в том числе от брендов Ralph Lauren и Burberry.

На видеозаписях, которые опубликовало издание, видно, как молодой мужчина наносит удар по затылку пожилому человеку в коричневом плаще. Вскоре после этого в конфликт вмешался еще один мужчина, который набросился на нападавшего. Прохожие пытались разнять дерущихся.

На место прибыли сотрудники полиции, однако ни один из участников драки задержан не был. Причины конфликта пока остаются неизвестными, правоохранительные органы продолжают расследование.

