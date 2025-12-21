Голодать не нужно: как избежать переедания в новогодние праздники

Гастроэнтеролог Сычугова: перед празднованием Нового года надо умеренно поесть

Гастроэнтеролог дала полезные советы, которые помогут провести праздник налегке.

Длительные новогодние праздники неизбежно сопровождаются чередой семейных встреч и застолий. Для того, чтобы этот веселый период не обернулся перееданием и неприятными ощущениями, стоит заранее продумать пищевые привычки. Полезными советами на эту тему в беседе с 5-tv.ru поделилась гастроэнтеролог Клара Сычугова.

По словам специалиста, важно понимать, что длинные праздники — это не только отдых, но и испытание для желудка.

«Это время, когда вы можете встретиться с друзьями, близкими, родственниками и насладиться различными новыми вкусными блюдами», — отметила она.

Именно поэтому подход к питанию в эти дни должен быть более осознанным.

Голод — мимо

Первое правило, на котором настаивает гастроэнтеролог, — не приходить на застолье голодным. Сычугова пояснила, что человек, который весь день ничего не ел, в итоге начинает есть слишком быстро и в значительно больших объемах.

«Когда человек более голодный, он может есть быстрее и большее количество пищи, чем человек, который не очень голодный», — подчеркнула врач.

Небольшой перекус перед выходом — лучший способ защититься от «пищевого марафона».

Больше пейте, но не алкоголь

Отдельно специалист обратила внимание на питьевой режим. Она напомнила, что алкоголь усиливает обезвоживание, а потому важно запивать его водой.

«Если вы пьете алкоголь, не забывайте между алкогольными напитками пить воду. Это поможет вам избежать обезвоживания, и поможет выпить вам меньше алкогольных напитков», — рассказала Сычугова.

Она добавила, что центр голода и жажды в мозге находится в одной зоне, поэтому иногда человек ошибочно принимает жажду за желание поесть. Стакан воды перед едой может помочь снизить аппетит.

Ингредиенты играют роль

Во время самого застолья гастроэнтеролог советует обращать внимание на выбор блюд. Наиболее безопасными она считает менее жирные варианты: курицу, постную говядину, нежирную рыбу.

«Конечно, нужно давать предпочтение таким блюдам, которые менее жирные. То есть, если мы говорим о мясных блюдах, то лучше выбирать курицу, нежирную говядину, нежирную рыбу, чем свинину, например», — уточнила она.

Из салатов предпочтение лучше отдавать тем, что приготовлены без майонеза или с легкой заправкой. В идеале в них должно быть большее количество овощей. Хорошей альтернативой тяжелым блюдам могут стать овощные нарезки и легкие закуски.

Отбросьте волнение о лишнем весе

Однако, как отмечает врач, полностью избежать переедания в праздники удается далеко не всем. Если это произошло, не стоит переживать.

«Не испытывайте чувство вины и не делайте из этого привычку, потому что однократное переедание не принесет большого вреда для здоровья», — успокаивает Сычугова.

По словам врача, важно переключиться на активность, чтобы подбодрить себя. Например, прогуляться, заняться активными играми с семьей или друзьями, потанцевать. Все это поможет не только улучшить настроение, но и активировать мышцы брюшного пресса, что способствует лучшей работе желудочно-кишечного тракта.

Возьмите перерыв

На следующий день после плотного ужина врач порекомендовала не нагружать пищеварение.

«Старайтесь есть небольшими порциями и дать вашему желудочно-кишечному тракту немножко передохнуть», — посоветовала она.

Легкие блюда, достаточное количество воды и небольшая физическая активность помогут быстрее восстановиться.

Советы гастроэнтеролога раскрывают, что даже во время длинных новогодних торжеств можно сохранить баланс между удовольствием от праздника и заботой о здоровье. Главное — прислушиваться к себе, соблюдать умеренность во всем и не превращать разовое переедание в привычку.

