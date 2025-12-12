Меркель отказалась от своего фирменного жеста руками

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Бывший канцлер замечает, как люди копируют ее.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что больше не использует свой знаменитый жест — «ромб Меркель». Об этом она рассказала на мероприятии, организованном изданием Stern.de в Берлине.

По словам 71-летней Меркель, жест, при котором большие и указательные пальцы обеих рук соединялись в форме ромба, «ей больше не подходит».

«Я на самом деле больше не делаю его. Он мне больше не идет», — сказала экс-канцлер в интервью.

При этом Меркель с юмором отметила, что до сих пор замечает, как люди в ее присутствии иногда начинают повторять этот жест.

«Я пристально слежу за этим, потому что это похоже на плагиат», — пошутила она.

Бывший канцлер напомнила, что «ромб Меркель» стал узнаваемым символом еще в годы ее политической карьеры. Ранее она объясняла, что жест возник спонтанно — просто потому, что она не знала, куда девать руки во время протокольных мероприятий.

Кроме того, Меркель рассказала о своих новых увлечениях на пенсии. В частности, она призналась, что начала интересоваться искусственным интеллектом и тестировать различные программы, включая ChatGPT.

«Мне любопытно, и иногда я заглядываю внутрь», — отметила Меркель.

Также экс-канцлер заявила, что никогда не придавала значения прозвищам, которые ей давали политики и общественность. Среди самых известных — «королева-мать», «мамуля» и «девочка Коля», отсылающее к экс-канцлеру ФРГ Гельмуту Колю, в правительстве которого она начинала политическую карьеру.

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год и на протяжении этого времени оставалась одной из самых узнаваемых фигур мировой политики.

