Процесс долгий: юрист прокомментировал арест имущества Google France

Насколько может затянуться это дело?

Во Франции арестовали имущество IT-компании Google France по заявлению российской «дочки». Однако это дело может затянуться на два года. Об этом сообщил «Коммерсанту» руководитель практик разрешения споров и международного арбитража адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян.

«Процесс признания и приведения в исполнение решений государственных судов в любой юрисдикции довольно длительный и занимает не меньше полутора-двух лет. Но не исключено, что в динамике удастся договориться с Google и как-то исполнить это обязательство. Потому что обязательство в масштабах корпорации не такое уж большое», — сказал Зурабян, чье бюро представляет интересы дочерней компании Google International ООО «Гугл».

Он также обратил внимание на отчетность компании Alphabet, где есть строчка о том, что в РФ есть некие процессы, которые ни на что сильно не имеют влияния. При этом данный пункт копируется из года в год с 2021-го. Никакой подробной информации по этому поводу не приводится. Однако, по словам Зурабяна, эти слова не являются правдой. Он считает, что Google пытается об этом замалчивать.

Юрист задался вопросом в адрес Google: почему корпорация не исполняет решение российского суда, которое не связано никаким образом с санкционными противоречиями?

Согласно решению московского Арбитражного суда, Google France должна выплатить младшему подразделению почти десять миллиардов рублей. Эту сумму компания вывела в качестве дивидендов в 2021 году накануне своего банкротства.

Как говорит адвокат, необходимо предотвратить возможные попытки корпорации обанкротить на этот раз французскую структуру. Google France фигурирует в документах российского суда как единственный акционер, который значится ответчиком. Также известно, что у компании имеются «значительные активы». Так, за прошлый год она заработала почти два миллиарда евро.

Таким образом, Франция стала второй юрисдикцией, где приставы наложили арест на имущество Google в связи с этим арбитражным делом. До этого были заблокированы акции и товарные знаки их «дочки» в Южно-Африканской Республике. На рассмотрении находятся еще заявления из десятка стран.

