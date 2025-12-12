В Китае мужчина уснул на кровати покойной матери и едва не умер

Фото: 5-tv.ru

Он хотел помочь ее духу успокоиться.

В восточном Китае 60-летний мужчина оказался в больнице с опасной вирусной инфекцией после того, как несколько дней спал на кровати своей умершей матери, следуя местному похоронному обычаю. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, инцидент произошел в отдаленной сельской местности провинции Чжэцзян. Мужчина по фамилии Чэнь был единственным ребенком в семье. Его 86-летняя мать до недавнего времени вела активный образ жизни и ежедневно работала в поле, но внезапно скончалась после приступов диареи и рвоты.

После смерти матери Чэнь решил соблюсти местный ритуал, известный как «прижимать кровать духа». В некоторых деревнях Чжэцзяна считается, что если родственник несколько дней спит на постели умершего, это помогает «успокоить душу» и облегчить ее переход в загробный мир. Обычай может длиться до 35 дней и связан с традиционными представлениями о семидневных циклах угасания души.

На десятый день после начала ритуала мужчина почувствовал резкую слабость и мышечные боли. У него также появились диарея и рвота — симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у его матери перед смертью. Чэня экстренно госпитализировали.

«Желание Чэня почтить память матери понятно, но его болезнь — это точно не то, чего она хотела бы. Мы должны проявлять сыновью почтительность более научно обоснованным способом и оставить в прошлом устаревшие обычаи», — написал один из пользователей сети.

Врачи диагностировали у пациента клещевой вирус, который вызывает лихорадку, желудочно-кишечные расстройства, а в тяжелых случаях может привести к нарушениям иммунной системы и отказу органов. По мнению медиков, мать мужчины могла заразиться после укуса клеща, а сам Чэнь — при контакте с остаточными выделениями, находясь на ее кровати.

После курса лечения состояние мужчины улучшилось.

