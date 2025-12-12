Авангард и абсурд: в Петербурге отрыли выставку, посвященную поэтам начала XX века

Фото, видео: 5-tv.ru

В центре внимания квартира писателя Александра Введенского — «Объединение реального искусства».

Погрузиться в атмосферу авангарда и полной бессмыслицы могут посетители новой выставки в Петербурге. Ее посвятили поэтам и писателям, которые в начале XX века в Ленинграде создали «Объединение реального искусства». Они отрицали традиционные формы и правила и проповедовали любовь к абсурду. Экспозицию открыли в квартире одного из участников — поэта Александра Введенского. Как удалось сохранить атмосферу — узнал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Уже на входе понимаешь: ничего обычного и простого в этой квартире не жди. Золотые рыбки в ванной подтвердили бы, вот только их ответ не слышен: заглушает ругань в зале, пришли гости.

На высоких тонах в петербургской коммуналке спорят, конечно, о поэзии. На дворе 1930-е. Здесь живет семья поэта Александра Введенского. Часто заходит друг писатель Даниил Хармс и другие коллеги по цеху. Они назвали себя «обэриуты» — «Объединение реального искусства».

Спустя век строки из стихотворения «Гость на коне» в той же квартире, где они были написаны, читает Елизавета Боярская. Введенский и Хармс видели в абсурде силу, которая ломает закостенелую логику, и обнажает мир в его первозданной странности, где каждая слово — игра, а звук — смысл.

«Все, что касается поисков смысла, где логика распалась, это все началось с „обэриутов“. Потом только и Ионеско, Беккет, Камю — но конечно, это началось с Хармса и Введенского», — отметила профессор русской литературы филологического факультета Белградского университета Корнелия Ичин.

Большая двухсотметровая квартира с шестью вот такими проходными комнатами — это было модно в то время, строили именно так. Полна артефактов. Вот, например, отметка карандашом на одной из дверей. Еще за несколько лет до революции 11-12 летний Саша Введенский отметил свой рост.

Именно в этой печи жена Введенского сожгла все рукописи мужа, что нашла в квартире, после его первого ареста. А здесь, в этой комнате заметно неправильной формы, поэт прожил больше двадцати лет. Вся остальная квартира, как и положено, квадратная. Случайность ли, что в большой семье ему досталась именно эта комната.

«Очень говорящая случайность: вся поэзия Введенского — сдвиг, поиск нового, новый причинно-следственных связей, новых оснований. Поэтому случайность говорящая», — отметила куратор музея Юлия Сенина.

Здесь же последние строки поэта — письмо семье и друзьями, он выбросил этот листок из окна поезда, на котором Введенского этапировали в лагерь. До места назначения живым он не доедет. А найдет письмо и доставит семье по указанному в нем адресу случайный прохожий. Еще один «обэриут» Даниил Хармс переживет своего коллегу всего на два месяца — он умрет от голода в ленинградских «Крестах» в феврале 1942-го.

