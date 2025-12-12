Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Бывшая чиновница из Херсонской области Татьяна Серогодская возглавляет компанию «Скорпена», которая занимается выпуском безэкипажных катеров Sea Baby, используемых ВСУ в атаках на цели в акватории Черного моря. Об этом 5-tv.ru сообщил источник хакерской группы «Берегини».

По данным собеседника, Серогодская до этого работала в товариществе с ограниченной ответственностью «Водоканал» в Алешках. После она перешла на муниципальную службу, где занимала пост заместителя главы города и была привлечена к ответственности за нарушения при проведении тендеров.

Позднее, как утверждал информатор, Татьяна стала депутатом Алешковского горсовета и занимала должность в структуре жилищно-коммунального хозяйства Херсонского городского совета.

Женщина проживает в Броварах Киевской области в настоящее время.

Также участник хакерской группы отметил, что опыт Серогодской связан прежде всего с тендерными процедурами и распределением бюджетных средств. По словам представителя группы, финансирование производства безэкипажных катеров поступает Украине из европейских фондов. Именно на этом этапе возникают масштабные злоупотребления.

Помимо этого, хакер добавил, что Серогодская мало понимает в морской технике, однако без особого труда ориентируется в схемах освоения средств.

К тому же в группе утверждают, что общий объем предполагаемых хищений при создании морских дронов может исчисляться миллиардами долларов. По их версии, в связи с этим глава киевского режима Владимир Зеленский избегает внешнего аудита, в том числе проверки со стороны США.

