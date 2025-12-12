Прервал молчание: Карл III обратится к нации с посланием о борьбе с раком

Карл III записал обращение к нации и рассказал о борьбе с раком

Британский король Карл III записал обращение к нации, посвященное его борьбе с раком. Об этом сообщает Daily Mail.

Монарх решил публично рассказать о своем опыте в рамках масштабной благотворительной акции «Борись против рака 2025». Транслировать обращение будет Channel 4.

Известно, что эту речь 77-летний король Великобритании записал еще в конце ноября в Утренней гостиной Кларенс-хауса. Главная цель — призвать британцев проходить профилактическое медицинское обследование.

Карл III расскажет о важности ранней диагностики этого недуга и поделится деталями своего диагноза. Для британской монархии это беспрецедентный случай, так как обычно они придерживаются политики конфиденциальности в вопросах здоровья.

В январе 2024 года Карл III перенес операцию, связанную с его болезнью — раком предстательной железы. Официально о его недуге Букингемский дворец объявил в феврале. С тех пор Карл III стал реже появляться на публике, но до сих пор продолжает исполнять свои рабочие обязанности.

