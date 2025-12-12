«Положить конец страданиям»: блогер забралась в постель к 4-летнему сыну и убила его

People: блогер забралась в постель к 4-летнему сыну и зарезала его

В Великобритании инфлюенсер ночью забралась в постель к своему четырехлетнему сыну и нанесла ему 11 ножевых ранений, от которых ребенок скончался. Об этом сообщает People.

Ребенок спал

Трагедия произошла года в доме семьи в Мейденхеде. Четырехлетний мальчик был найден мертвым с множественными ножевыми ранениями. Следствие установило, что мать напала на ребенка, когда тот спал.

После этого женщина пыталась покончить с собой, а затем самостоятельно отправилась в местную больницу. Врачи провели экстренную операцию, которая спасла ей жизнь.

Поведение в больнице

Прокуратура сообщила, что в день убийства женщина прибыла в больницу в ночной рубашке, пропитанной кровью, и заявила персоналу, что убила сына, чтобы «положить конец его страданиям». Медработники отмечали, что она находилась в крайне нестабильном психическом состоянии.

Позднее она обвинила в произошедшем своего мужа, а затем вновь попыталась свести счеты с жизнью уже в больнице после операции.

Признание в суде и приговор

Сегодня, 12 декабря, 37-летняя женщина была приговорена к содержанию в психиатрической больнице с ограничениями в соответствии с Законом о психическом здоровье. Ранее она работала медицинским консультантом и вела блог.

По данным полиции, женщина признала свою причастность к смерти сына во время слушаний в суде. Изначально ей было предъявлено обвинение в убийстве, однако позже она согласилась признать себя виновной в непредумышленном убийстве по причине ограниченной вменяемости.

Требуется лечение, а не наказание

Судья Майкл Грив заявил, что обвиняемой необходимо лечение, а не тюремное наказание. Он отметил, что до трагедии у социальных служб не было никаких опасений по поводу благополучия ребенка.

По словам судьи, преступление не имело рационального мотива и произошло на фоне маниакального эпизода. Он также подчеркнул, что до случившегося у матери и сына были теплые отношения.

Отец ребенка

Муж обвиняемой, имя которого не разглашается, выступил в суде с эмоциональным заявлением.

«Я потерял сына, который был для меня всем, а также жену», — сказал он.

Он добавил, что боль от утраты невозможно описать, и заявил, что пытается простить произошедшее. По его словам, он надеется, что лечение позволит женщине в будущем жить достойно.

