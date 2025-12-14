Принимать при простуде? Что на самом деле известно о пользе витамина C

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Идея о том, что он способен остановить развитие болезни, появилась в 1970-х. Так ли это?

Витамин C играет важную роль в работе организма, однако данные исследований показывают, что его прием не снижает риск простуды и лишь незначительно влияет на продолжительность симптомов. К такому выводу приходят специалисты, анализирующие популярные представления о пользе витамина при респираторных инфекциях. Результаты их работы описывает The Guardian.

Влияние витамина C на здоровье

По словам профессора иммунологии Дэниела М. Дэвиса, витамин C является мощным антиоксидантом, помогает защищать клетки от повреждений, способствует усвоению железа и участвует в синтезе коллагена.

Распространенное мнение о том, что высокие дозы витамина C или употребление большого количества апельсинового сока способны предотвратить простуду или ускорить выздоровление, не подтверждается данными исследований. Дэвис подчеркивает, что идея о подобных свойствах витамина сформировалась в 1970-х годах под влиянием книги Лайнуса Полинга «Витамин C и простуда», однако научные данные не подтверждают ее в полной мере.

Что показывают исследования

Согласно обобщенным результатам, вероятность заболеть простудой у людей, принимающих витамин C, не отличается от тех, кто его не использует. Исследователи отмечают, что добавки могут лишь немного сократить продолжительность симптомов — примерно на 8% у взрослых.

Дэвис добавляет, что результаты таких исследований сложно оценивать однозначно, поскольку люди, принимающие витамин C в высоких дозах, как правило, в целом уделяют больше внимания своему здоровью.

Что действительно важно для иммунитета

Ученый рекомендует обращать внимание на витамин D, который имеет более очевидное значение для поддержания иммунной системы. По его словам, это подтверждено значительно более убедительными данными.

Источником витамина D служит солнечный свет — в Великобритании его достаточно с марта по октябрь. В зимний период NHS рекомендует принимать витамин D в виде добавок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.