Ушаков: Зеленский может считать выборы поводом для временного прекращения огня

По мнению помощника президента РФ, это не исключено.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков не исключает того, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает проведение выборов как возможность добиться временного прекращения огня. Об этом он заявил в беседе с RT.

«Не исключено, что он будет рассматривать это как возможность добиться временного прекращения огня просто», — цитирует телеканал Ушакова.

До этого в СМИ появилась информация, что украинские власти якобы начали подготовку к выборам президента страны в Одессе. Официальных заявлений со стороны главы киевского режима или его помощников пока не поступало.

Однако пару дней назад Владимир Зеленский сказал журналистам, что он готов провести выборы. В интервью газете Politico, он подчеркнул: «настало подходящее время».

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил о невозможности урегулировать конфликт до конца текущего года. По его словам, основная причина — позиция Зеленского и стран ЕС.

