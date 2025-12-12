Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Что выдало артистку?

Народная артистка России Лариса Долина не по своей воле дала интервью об обмане мошенников и суде за квартиру. Об этом 5-tv.ru сказал профайлер и эксперт по лжи Илья Анищенко.

Эксперт проанализировал поведение певицы и отметил несколько интересных моментов. Например, он уверен, что она не хотела публично высказываться о сложившейся ситуации.

«Все это дошло до высших эшелонов (скандал с судебным решением о квартире знаменитости. — Прим. ред.). И все это там же решалось: как ей выходить из этой ситуации, куда идти и куда она пойдет давать интервью. <…> Я думаю, ее туда прям отправили, чтобы она шла и выступала. Ей же не особо всего этого хотелось», — предположил Анищенко.

Он отметил, что ни положительных эмоций Долиной данная беседа не принесла, ни какой-либо другой «выхлоп». Так как полностью очистить свое имя в глазах общественности уже не получится. Данное интервью — это лишь еще один повод опозориться, рассказывая подробности этой малоприятной ситуации на всю страну.

На нежелание высказываться о мошенничестве и судебных разбирательствах публично говорит и ее изменившееся поведение в одном из моментов. Профайлер отметил, что пока исполнительница рассказывала о том, как ее обманывали мошенники, она вела себя естественно. Ее эмоции были не поддельные, и видно, что обман со стороны преступников дался знаменитости не просто. Однако, когда разговор затронул другую тему, другой стала и артистка.

«Там явный момент лжи, где она говорила, что у нее не было физической возможности все это прокомментировать. Это правда, как я считаю, связана с подпиской. Пока шло следствие, она ничего не говорила. А потом момент его прям видно очень сильно меняется поведение в разных аспектах. <…> Там явно, знаете, идет подготовленная легенда, подготовленный ответ на вопрос ведущего», — уверен специалист.

Он уточнил, что, когда люди лгут, они как раз используют такие обобщенные, ничего конкретно не объясняющие формулировки. К таковым он относит и фразу Долиной про «не было физической возможности» прокомментировать.

Ему кажется, что после следствия она могла выйти на связь с общественностью. Но либо испугалась поднявшейся «волны» недовольства людей, либо с кем-то проконсультировалась и ей посоветовали сохранять молчание. На последние указывает и то, что скандал подорвал доверие граждан к нашей судебной системе.

Еще профайлер поставил под сомнение обещание артистки вернуть деньги за квартиру покупательнице Полине Лурье. Ведь она оказалась и без жилья, и без средств, которые за него отдала.

Анищенко отмечает, что слова Долиной нельзя назвать ложью, так как речь идет о будущем. Но и уверенности в том, что будет дальше, у артистки нет.

«Да, она дает обещание, чтобы слить негатив. Да, признает свои ошибки, но сама не понимает, как эти все деньги будет теперь возвращать», — пояснил эксперт.

При этом он не исключает того, что у сторон уже есть определенные договоренности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Долина не была знакома с мошенническими схемами до аферы с ее квартирой.

