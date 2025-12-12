Цискаридзе: нигде в мире не тратят на культуру больше денег, чем в России

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Звезда балета выразил надежду, что театры по всей стране будут обеспечиваться на достойном уровне.

Ни одна страна в мире не тратит на культуру больше денег, чем Россия. Об этом заявил народный артист РФ Николай Цискаридзе на пресс-конференции.

Знаменитый артист балета и педагог отметил, что многие молодые работники театров и других учреждений культуры ищут хороших условий — в частности, достойной оплаты труда. Поэтому распределять средства на поддержание сценического искусства следует разумно.

Сейчас все молодые актеры и режиссеры хотят работать в Москве и Петербурге, однако Цискаридцзе выразил надежду, что все театры России будут обеспечиваться на должном уровне.

Рассуждая о региональных театральных учреждениях, он отметил, что если за образование работника культуры платило правительство области, то он должен хотя бы какое-то время поработать на малой родине, прежде чем переезжать в мегаполис.

