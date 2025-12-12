Арест не рассматривался: новые подробности дела экс-продюсера «Ласкового мая»

Фото: www.globallookpress.com/Viktor Chernov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Правоохранители предъявили Разину обвинение в особо крупном мошенничестве. Однако мужчина считает ситуацию заговором.

Московский суд не рассматривал ходатайство о заочном аресте бывшего продюсера музыкальной группы «Ласковый май» Андрея Разина. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства.

«Нечего было рассматривать. Ходатайство отозвали», — объяснил собеседник.

Обвинение в мошенничестве

Правоохранительные органы предъявили Разину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, продюсер долгие годы выдавал себя за правообладателя песен «Ласкового мая», используя поддельный договор, якобы заключенный с автором хитов Сергеем Кузнецовым.

Следствие утверждает, что такая схема позволила Разину получать лицензионные выплаты и принесла ему примерно 500 миллионов рублей. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

Адвокаты семьи погибшего солиста группы Юрия Шатунова утверждали, что мошенничество могло распространяться и на документы, связанные с наследием певца. Родственники исполнителя обнаружили завещание, которое, по их мнению, было сфальсифицировано и могло использоваться для контроля над его имуществом и музыкальными правами.

«Фантомный» договор с Шатуновым

Из материалов дела следует, что оригинальный документ, подписанный Разиным и Шатуновым в 2013 году, давал продюсеру лишь право публиковать сведения о коллективе. Однако уже в текущем году в судах стали появляться обновленные версии соглашения, собранные из разных документов.

Следствие предположило, что на их основе Разин пытался доказать свои авторские и имущественные права на творчество Шатунова.

Борьба со стримингами

Разин заявил, что намерен подать в суд США иск на 300 миллионов долларов против крупнейших мировых стриминговых сервисов на фоне уголовного преследования. Экс-продюсер и глава лейбла World Media Alliance Георгий Сергеев требуют удалить более 30 альбомов Юрия Шатунова с онлайн-площадок, в числе корторых Apple Music.

Продюсер отмечал, что владеет правами на товарный знак «Юрий Шатунов», а публикация музыки без его согласия якобы нарушает авторские права. Если требования не будут выполнены, Разин пообещал, что обратиться в Окружной суд Нью-Йорка.

Исчезновение продюсера

Разин сбежал из России после возбуждения против него уголовного дела. Источники передавали, что он находится в США. Предположительно, мужчина проживал в Майами, где у него есть дальние родственники.

По данным правоохранителей, он окончательно обосновался во Флориде в 2022–2023 годах, при этом продолжая вести дела в удаленном формате.

Официальный представитель продюсера утверждал обратное. Он говорил, что Разин якобы уехал не для того, чтобы скрыться от правосудия, а с целью лечения, тогда как гражданства США у него нет.

Спор о наследии «Ласкового мая»

История конфликтов вокруг прав на песни коллектива длится не первый год. «Ласковый май» был создан Сергеем Кузнецовым в 1986 году, а голосом группы стал Юрий Шатунов. Кузнецов передал Шатунову исключительные права на 23 ключевые композиции, среди которых «Белые розы» и «Пусть будет ночь», в 2019 году.

Семья певца продолжила судебные разбирательства против попыток Разина получить контроль над репертуаром после смерти Шатунова в 2022 году и Кузнецова в 2023 году.

Суд в Оренбурге признал за вдовой и детьми Шатунова исключительные права на эти произведения, поскольку Разин не смог предоставить подлинные документы 1992 года, на которые ссылается в течение многих лет.

Личность Разина и его версия

Андрей Разин долгие годы воспринимался, как одна из самых противоречивых персон российского шоу-бизнеса. Он называл себя человеком, который «создал» феномен «Ласкового мая», и приписывал себе успехи коллектива, а также рекордные продажи билетов и аншлаги, сопровождавшие группу в период ее расцвета.

В публичных заявлениях Разин нередко подчеркивал, что его лидерские решения сделали из юношеской группы сенсационную.

Когда же участники коллектива начали строить собственные карьеры, Разин попытался сохранить контроль над наследием группы. Он категорически запрещал бывшим музыкантам коллектива исполнять ставшие народными хиты, демонстрируя тот самый договор, который, по его утверждению, закреплял исключительные права на весь репертуар за ним.

В дальнейшем, пока Разин проживал за границей и не испытывал недостатка в средствах, Сергей Кузнецов, написавший музыку к самым известным песням коллектива, жил очень скромно. Он зарабатывал редкими выступлениями и получал в основном соцвыплаты, а в трудные периоды ему помогали друзья, в числе которых был Шатунов.

Также Разин продолжил судебные тяжбы с супругой Юрия после его смерти, а затем стал предъявлять претензии и другим исполнителям, требуя от них получать у него разрешение на исполнение песен «Ласкового мая». В публичных спорах он резко отвечал критикам, нередко переходя на обвинения личностей.

Несмотря на неоднократные вызовы на допрос, Разин уклонялся от контакта со следствием. Он даже успел выступить с очередным заявлением, находясь в США, рассказав о намерении подать встречные иски против семей Кузнецова и Шатунова. Экс-продюсер заявил, что стал жертвой заговора.

Правоохранительные органы полагают, что избежать ответственности у Разине не получится. В случае, если местонахождение продюсера не удастся установить в рамках межгосударственного розыска, материалы могут быть переданы в Интерпол. Его российские активы, согласно законодательству, могут быть арестованы в настоящее время.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывший водитель Андрея Разина дал против него показания по делу о мошенничестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.