В Шереметьево у иностранца обнаружили 12 православных икон на 1,3 млн рублей
Фото: Пресс-служба таможни аэропорта Шереметьево
В Шереметьево в багаже гражданина Греции были обнаружены 12 православных икон общей стоимостью 1,3 миллиона рублей. Мужчина пытался ввезти их в Россию без декларации. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
Как сообщается, иностранца, прибывшего рейсом из Белграда, остановили в «зеленом» коридоре в ходе выборочного таможенного контроля. При досмотре багажа инспекторы нашли 12 икон, разложенных по чемоданам среди личных вещей пассажира.
Мужчина пояснил, что приобрел образы на родине за 2,8 тысячи евро (около 260 тысяч рублей) и не знал о необходимости их декларирования. Однако, согласно заключению таможенного эксперта, иконы относятся к началу XXI века и изготовлены из дерева с покрытием из левкаса, темперы и золочения.
Среди обнаруженных образов — «Богородица Портаитисса», «Святой Николай Чудотворец», «Богородица Скоропослушница», «Великомученик Пантелеймон», «Святой Георгий Победоносец».
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров»). Мужчина оплатил штраф в размере 682 тысяч рублей, что составляет половину стоимости икон.
