При участии обеих стран реализуются масштабные проекты на Каспии и Центральной Азии.

Западу есть, чему поучиться у Востока. В туркменской столице проходит форум, посвященный Международному году мира и доверия. В центре внимания — строительство многополярных отношений. Как заявил российский президент Владимир Путин, межгосударственные отношения в новую эпоху должны основываться на уважении взаимных интересов.

И принимающая сторона уже показала соответствующий пример. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов все расскажет.

Величественный Монумент нейтралитета в предгорьях Копетдага. Мировые лидеры приехали сюда вместе, в одном автобусе. К одному из самых узнаваемых символов Ашхабада они тоже идут в одном ряду. В торжественной церемонии возложения цветов участвуют многие главы стран СНГ.

Эти три мощные колонны символизируют таган — традиционную туркменскую подставку для котла, которая ассоциируется с домом и родиной. Высота этого монумента 95 метров. И это отсылка к 1995 году. Тогда за Туркменистаном был закреплен статус нейтральной страны.

30 лет назад Туркменистан решил, что не будет вступать в военные союзы и блоки, а будет выстраивать ровные отношения со всеми странами. Встреча в Ашхабаде и посвящена этой дате. В беломраморном конгресс-центре президент Туркменистана приветствует гостей. Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин во время рукопожатия коротко пообщались.

На фотографии рядом с главой Туркменистана, слева и справа, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

У Москвы и Ашхабада общее прошлое. Сердар Бердымухамедов начал свою речь на туркменском, но потом перешел на русский.

«Я бы хотел продолжить на русском языке — одном из официальных языков ООН», — отметил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Благодаря именно нашей стране и появилась ООН, международная организация, аналогов которой больше нет.

«Уходящий 2025 год, провозглашенный ООН годом мира и доверия, был ознаменован еще и юбилеем самой Организации Объединенных Наций, созданной 80 лет назад. Она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов. И что главное — находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех стран», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Именно на этих принципах и строятся отношения России и Туркменистана.

«Российские компании настроены на осуществление новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке, крепнет сотрудничество в энергетике, транспорте, в других отраслях. При активном участии России и Туркменистана реализуются масштабные многосторонние экономические инициативы, в том числе на Каспии и в Центральной Азии», — продолжил российский лидер.

На форуме зашла речь и о безопасности.

«Мы искренне желаем прекращения войны между нашими северными соседями, Россией и Украиной, с которыми нас связывают давние отношения, основанные на взаимном уважении. Мы готовы оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам, направленным на прекращение огня и установление мира, особенно в рамках стамбульского процесса», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

И таких рассудительных и здравых голосов все больше.

«Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и США в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

А так начинался визит Владимира Путина в Ашхабад. Президент уже поздним вечером встретился с председателем народного совета Туркменистана — Гурбангулы Бердымухамедовым.

Всего на форум в Ашхабад прилетели представители 16 стран. И это подчеркивает статус Туркменистана как одной из ведущих стран Центральной Азии.

