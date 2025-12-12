Глаз, как у орла: новые данные о поиске бесследно пропавшей семьи Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Птицы — вот, кто не дает скрываться «гостям» тайги.

Новые данные о поисках семьи Усольцевых, которая исчезла в тайге Красноярского края, появились в ходе поисковой операции. Об этом написало издание aif.ru, со слов кандидата биологических наук, орнитолога Евгения Коблика.

Эксперт отметил, что спасатели могли ориентироваться не только на очевидные признаки присутствия людей, но и на поведение хищных птиц, которые способны выдать местоположение останков.

Поисковая операция развернулась в октябре, однако, пояснил специалист, вероятность обнаружить пропавших живыми зимой близится к нулю. Он уточнил, что реальные шансы на выявление следов появятся лишь весной.

При этом Коблик указал на то, что во время таяния снега пернатые хищники в любом случае обратят внимание на человеческие останки, что поможет спасателям отыскать нужное направление.

В свою очередь пользователи соцсетей нашли возможную подсказку о маршруте семьи. В одном из постов Ирины Усольцевой — женщины, пропавшей вместе с мужем и дочерью, особо наблюдательные заметили набор изображений под названием «Метафорические карты». На них были изображены лес, горы, тропа, избушка и счастливая семья.

По этому поводу психолог Мария Терешкова пояснила, что данные карты применяют специалисты, когда человеку сложно выразить мысли напрямую. Указанные изображения нередко отражают внутренние ожидания или состояния. По словам эксперта, публикация Усольцевой могла быть связана с ее мечтами или планами. Терешкова предположила, что Ирина таким образом проецировала долгожданное путешествие с семьей, даже если поездка оказалась спонтанной.

Пропажа семьи Усольцевых

Семья Усольцевых пропала 28 сентября. Они отправились на автомобиле Skoda к туристической точке — скале Буратинка возле поселка Кутурчин. Прогулку посчитали простой поездкой родных на природу, поэтому отсутствие связи сначала не вызвало тревоги. Тогда, 29 сентября, помощница Ирины Усольцевой испытала тревогу, когда не смогла дозвониться до начальницы. У последней была запланирована важная встреча. Женщина связалась со старшим сыном Ирины, Даниилом. На следующий день молодой человек подал заявление в полицию.

Активная фаза поисков началась 1 октября. Несколько дней промедления оказались критическими, так как, когда на место прибыли кинологи, собаки не смогли взять след. Несмотря на это, операции придали беспрецедентный масштаб. Так, в Кутурчинском Белогорье развернули штаб, к поискам присоединились добровольцы со всей страны. Всего участие приняли более 1,5 тысячи человек, обследовавшие 7360 квадратных километров.

Следователи тщательно проверяли криминальную версию. Автомобиль семьи, оставленный у начала тропы, изъяли в качестве вещественного доказательства. Внутри транспортного средства нашли документы, личные вещи и 300 тысяч рублей.

В поселке Кутурчин оперативники осмотрели все помещения, подвалы и подсобки, чтобы исключить возможность сокрытия преступления. Следователь-криминалист Павел Мамурков пояснял, что силовики старались максимально сузить район поисков, ориентируясь, в том числе, на данные о последнем сигнале телефона главы семьи.

По делу опросили уже более 60 свидетелей, в числе которых родственники и знакомые пропавших, которые в дни исчезновения были поблизости.

Сложный рельеф существенно осложнил поисковую активность. Район, где отметился последний сигнал мобильного телефона — это курумник, то есть нагромождение крупных валунов с глубокими пустотами, скрытыми под снегом в данное время года. Ходить по такой местности опасно для жизни.

Поиски Усольцевых временно остановили из-за обильного снега. В региональном Следственном комитете сообщили, что продолжат операцию после улучшения погоды весной.

Ранее, писал 5-tv.ru, историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей.

