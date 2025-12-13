Китаянка с социофобией собирает еду с банкетов и кормит более 120 бездомных кошек

Фото: 5-tv.ru

Жительница юго-запада Китая за три года посетила около 100 свадебных банкетов, чтобы собрать нетронутые остатки еды и накормить более 120 бездомных кошек. Женщина утверждает, что эта практика помогает ей справляться с социофобией, снижать расходы и сокращать количество пищевых отходов. Об этом сообщает South China Morning Post.

От социофобии к приюту для кошек

Женщиной известна как Сюаньсюань. Ранее она страдала от социофобии и работала видеографом. Зимой 2022 года она начала подбирать бездомных кошек, которых находила на улице, и со временем ее дом превратился в приют, где сейчас содержатся более 120 животных.

По ее словам, кормление одной кошки обходится примерно в три юаня (около 33 рублей) в день, а ежедневные расходы на содержание животных могут превышать 300 юаней (около 3400 рублей).

«План спасения остатков» после свадебного банкета

Переломный момент произошел на одном из свадебных банкетов, где Сюаньсюань увидела, что большое количество нетронутой еды выбрасывается. После этого она решила начать собирать остатки и использовать их для кормления животных, назвав эту инициативу «Планом спасения остатков».

Она признается, что поначалу испытывала серьезный дискомфорт, обращаясь к незнакомым людям с просьбой забрать еду.

«Я всегда испытывала некоторую социальную тревожность. Каждый раз, когда я открываю рот, мне требуется немало мужества. Но мысль о том, что дома меня ждут все мои кошки, побудила меня выйти и предстать перед публикой», — рассказала она.

Реакция молодоженов и масштабы сбора еды

По словам Сюаньсюань, большинство молодоженов отнеслись к ее просьбам с пониманием. Некоторые пары не только разрешали забрать остатки, но и заранее приглашали ее на банкет.

В знак благодарности женщина часто дарит молодоженам 100 юаней (около 1100 рублей), называя это «талоном на еду от котенка или щенка».

За последние три года она посещала свадебные банкеты в среднем раз в десять дней. В наиболее загруженные периоды ей удавалось приносить домой до 30 килограммов нетронутой еды — курицу, сибаса, креветки и другие блюда.

Экономия и повторная обработка пищи

После возвращения домой Сюаньсюань повторно готовит еду на пару, чтобы снизить содержание масла и соли, и только после этого кормит ею животных.

Благодаря сбору остатков она экономит от 1000 до 2000 юаней в месяц (около 11-22 тысяч рублей). По ее словам, не менее важным результатом является сокращение пищевых отходов.

Популярность в соцсетях

Сюаньсюань публикует видео о своей деятельности в социальных сетях. За это время она набрала более 1,5 миллиона подписчиков. Один из роликов набрал более 50 миллионов просмотров и свыше 1,5 миллиона лайков.

«То, что я делаю, имеет смысл: я сокращаю количество отходов и помогаю бездомным животным. Если больше людей заметят это, я надеюсь, это вдохновит других бережно относиться к еде и заботиться о бездомных животных», — отметила она.

