«Поднимаю тост за нынешнего»: у Люси Чеботиной появился новый бойфренд

Певица призналась, что снова в отношениях, но имя избранника предпочитает держать в тайне.

У певицы Люси Чеботиной, которая тяжело пережила расставание с исполнителем Юрием Киселевым (ЮрКисс), начался новый роман. В интервью телеведущей Иде Галич артистка впервые откровенно признала, что ее сердце уже несвободно.

«Какой тост поднимаю за бывшего? Считаю, что тост нужно поднимать не за бывшего, а за нынешнего. Имеется ли нынешний? Хм, обижаешь», — сказала певица.

Несмотря на плотный график, Люсе удается находить время на личную жизнь. Имя избранника она называть не стала, однако отметила, что его работа так или иначе связана с индустрией развлечений. Чеботина призналась, что после прошлых отношений решила быть осторожнее и не афишировать личное счастье.

Она подчеркнула, что теперь хочет сохранять роман в приватности, чтобы не повторять прежние ошибки и не привлекать лишнего внимания.

«Я поднимаю за него тост. И надеюсь, что он будет последним парнем. Шутки шутками. Он офигенный, нереальный. Я прекрасно понимаю, что такое быть публичным человеком, и хочу его от этого, пока уберечь. Не хочу все рассказывать. Тьфу-тьфу-тьфу», — постучала звезда по столу.

До нового романа Чеботина находилась в отношениях с ЮрКиссом. Об их симпатии заговорили еще в 2019 году после совместного трека, а позже пара снялась в клипе «Солнце Монако». Однако официально артисты долго не подтверждали роман, и лишь спустя годы стало известно, что отношения окончились болезненным разрывом.

Певица признавалась, что инициатором стал ЮрКисс, и это решение далось ей тяжело. Она вспоминала, что бывший партнер долго не мог определиться.

«Я считаю, что он поступил некрасиво. Он видел, как я люблю, устраивал мне эти качели: то хочу, то не хочу…» — рассказывала Чеботина в интервью Надежде Стрелец.

Другой сложной темой для Люси был конфликт с Идой Галич. Два года назад они публично повздорили из-за срыва съемок, когда Чеботина не смогла прийти на шоу и не выходила на связь. Позже артистка объяснила, что тогда испытывала серьезные проблемы со здоровьем и искренне извиняется за произошедшее.

«Мы помирились. И я еще раз прошу прощения… Мы Тельцы вспыльчивые, но отходчивые», — сказала Люся в шоу «Есть вопросики», а Ида, растрогавшись, обняла ее.

Сейчас певица старается беречь свое личное пространство, наслаждаться новым отношениями и не торопиться делиться деталями. Пока известно лишь одно: Чеботина действительно счастлива — и впервые за долгое время говорит об этом вслух.

