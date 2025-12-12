«Она воспряла»: Стас Пьеха рассказал, как живет его 88-летняя бабушка Эдита

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Внук легендарной певицы поделился редкими подробностями о состоянии здоровья артистки.

Певец Стас Пьеха рассказал, как чувствует себя его знаменитая бабушка, народная артистка России Эдита Станиславовна. Уже много лет она живет в загородном доме под Санкт-Петербургом. Передвигаться стало сложнее, и домашние дела тоже даются непросто, поэтому рядом находятся помощники, которые обеспечивают ей комфорт и поддержку.

Внук поделился, что последние месяцы принесли в жизнь артистки заметное облегчение и спокойствие.

«Мне нравится, как она сейчас живет. Мы здоровье ее поправили, и она как-то воспряла. Очень вдохновляюсь от нашего общения. У меня есть милая фотка, как она сидит на солнышке, с котиком на коленях, греется в теплых лучах. Я смотрю на нее и вижу, что у Эдиты Станиславовны есть удовлетворение от жизни», — сказал Стас в интервью Газета.ру.

Далее Пьеха добавил, что артистка особенно ценит внимание близких и ощущает поддержку семьи, что для нее сейчас имеет большое значение. Он отмечал, что именно этот теплый круг общения помогает Эдите Станиславовне сохранять бодрость духа и чувство устойчивости.

В прессе перед этим появлялись тревожные публикации о тяжелых диагнозах легенды советской эстрады — писали о серьезных болезнях позвоночника и даже о деменции. Однако все эти сообщения оказались недостоверными. Реально известно лишь то, что Пьеха окружена заботой родных и помощников, включая единственную дочь Илону Броневицкую. Этой весной она говорила своему другу Илье Резнику, что мать стала хуже ходить, но при этом чувствует себя в целом хорошо и получает всю необходимую поддержку.

Стас Пьеха время от времени навещает бабушку и делится свежими новостями о ее здоровье. Он уверял, что ее последние анализы в порядке и даже лучше его собственных, подчеркивая, что следит за ними лично.

История семьи Пьехи хорошо известна поклонникам. Эдита была замужем трижды, но главным мужчиной в ее жизни остался первый супруг — дирижер и музыкант Александр Броневицкий. Они прожили вместе два десятилетия, постоянно гастролировали, из-за чего воспитанием дочери Илоны в основном занималась бабушка. Позже Пьеха признавалась, что сожалеет о таком раскладе: ребенок рос обиженным и не раз высказывал матери, что та почти не участвовала в его жизни.

