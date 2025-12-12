Совет FIDE предложил допустить шахматистов из России на международные турниры

Фото: www.globallookpress.com/Ralf Ibing

Российских спортсменов могут допустить на соревнования в нейтральном статусе.

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) направил в генассамблею организации предложение допустить шахматистов из России к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIDE.

Советом федерации будут утверждены нейтральные символы, под которыми спортсмены из России будут выступать на турнирах под эгидой организации. Кроме того, FIDE рекомендовало разрешить проведение шахматных состязаний в Белоруссии. Заседание Международной шахматной федерации пройдет 14 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 2024 году FIDE не приняла предложения о полноценном допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию на международные соревнования. Это решение было озвучено на генеральной ассамблее организации в Будапеште.

Было отмечено, что организация намерена провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Ранее РФ лишили членства в Международной шахматной федерации на два года после жалобы Украинской шахматной федерации.

