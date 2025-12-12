Это ее ослабило: Долина оказалась в центре истории, о которой она даже не догадывалась

Долина не была знакома с мошенническими схемами до аферы с ее квартирой

Что сделало артистку особенно уязвимой?

Народная артистка РФ Лариса Долина не была знакома с распространенными мошенническими схемами, а своевременный разговор с кем-либо из близких мог бы стабилизировать ее состояние и помочь избежать участия в афере с квартирой. Об это стало известно 5-tv.ru из судебных документов по делу артистки.

В документах отмечается, что Долина могла бы противостоять мошенникам, если бы заранее была осведомлена о современных схемах обмана. Там же подчеркивается, что ситуация могла развиваться иначе, расскажи она о происходящем хотя бы одному близкому человеку: такая поддержка помогла бы ей сохранить эмоциональное равновесие, вернуть ощущение реальности, получить необходимое успокоение и своевременно обратиться в правоохранительные органы.

Мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга, с апреля по июль 2024 года создали для певицы сложную легенду о «спецоперации». Под психологическим давлением Долина перевела 175 миллионов рублей на подконтрольные злоумышленникам счета и, следуя их инструкциям, организовала продажу своей квартиры в Хамовниках. Недвижимость рыночной стоимостью свыше 138 миллионов была реализована за 112 миллионов.

Квартиру приобрела предпринимательница Полина Лурье, которая впоследствии пояснила, что искала жилье после развода и вышла на этот вариант через агрегатор объявлений.

В августе народная артистка подала на нее в суд, а Лурье направила встречный иск. Суд удовлетворил требование Долиной, вернув ей право собственности на квартиру. В результате покупательница осталась без жилья и без 112 миллионов рублей, уплаченных по договору.

В декабре Лариса Долина заявила о намерении полностью вернуть деньги Лурье. В ответ предпринимательница подчеркнула, что отзывать жалобу из Верховного суда не будет, несмотря на готовность артистки компенсировать ее расходы.

