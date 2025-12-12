В Москве мужчина убил молодую сожительницу и покончил с собой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тело с признаками насильственной смерти было найдено в квартире.

В Москве следователи выяснили обстоятельства гибели мужчины и женщины, обнаруженных в квартире на востоке столицы. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК, погибшая 1988 года рождения скончалась от множественных ножевых ранений, нанесенных ее сожителем, мужчиной 1962 года рождения. После совершенного убийства он лишил себя жизни.

Столичное управление Следственного комитета сообщало, что тела с признаками насильственной смерти были найдены в одной из квартир, после чего было возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра места происшествия криминалисты установили предварительную версию: женщина стала жертвой нападения своего партнера, а затем мужчина совершил самоубийство.

Ранее в США покончила с собой 13-летняя школьница. По словам ее родителей, девочка стала зависимой от чат-ботов платформы Character AI — сервиса, который позиционировался как безопасный инструмент для пользователей старше 12 лет. Об этом сообщает CBS News.

Мать подростка рассказала, что внимательно следила за жизнью дочери как в сети, так и в реальности, однако о существовании платформы Character AI не знала и была уверена, что ребенок переписывается исключительно с друзьями. После трагедии полицейские изучили содержимое телефона школьницы и обнаружили на устройстве открытый чат приложения, в котором находились откровенные сексуализированные сообщения и другой вредный контент, отправленный несколькими виртуальными персонажами сервиса.

