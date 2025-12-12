«Не до обсуждения личной жизни»: у Волочковой в семье случилось горе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Балерина рассказала о тяжкой утрате.

В семье заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой произошло трагическое событие — у нее умер дядя. Об этом балерина рассказала, комментируя информацию о разводе дочери Ариадны.

По словам балерины, ей и ее родственникам сейчас не до обсуждения личной жизни. Тем не менее, она прокомментировала изданию StarHit ранее появившуюся в медиа информацию о разрыве Ариадны с ее мужем, армянским бизнесменом Никитой Григоряном.

«Сейчас только что мне Ариадна прислала голосовое сообщение о том, что у них все в порядке с Никитой, что это просто какие-то сплетни», — цитируют балерину журналисты.

Волочкова выразила уверенность, что ее имя намеренно упоминают в сплетнях, потому что оно «вызывает ажиотаж».

Ранее появилась информация о том, что спустя полгода с момента венчания брак Ариадны Волочковой и ее мужа Никиты Григорян вот-вот распадется. В этом обвиняли саму народную артистку — якобы это она «накаркала» беду на отношения дочери.

Ранее балерина действительно говорила, что не верит в искренность и долговечность брака ее ребенка. Волочкова поразилась тому, что ее считают причастной к мнимому расставанию.

«Вы знаете, а мне все равно было, за кого Ариадна выходит замуж. Главное, чтобы она была счастлива, я уважаю ее выбор», — заявила артистка.

