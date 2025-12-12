ВСУ размещали тайники с ядовитым веществом в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Речь идет о хлорпикрине — боевом отравляющем веществе, запрещенном Конвенцией о химическом оружии.

Боевики ВСУ продолжают применять запрещенный хлорпикрин на территориях ДНР и ЛНР, а также размещают тайники со взрывными устройствами, содержавшими это вещество, в том числе в Белгородской области. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев 12 декабря.

Он отметил, что украинские националистические формирования используют гранаты с веществом «Си-Эс» американского производства, ручные дымовые гранаты, содержащие химические средства и маркированные как «Терен-6», а также самодельные боеприпасы, заряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона.

По словам Ртищева, в 2025 году аналогичные попытки применения подобных веществ фиксировались на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик. Он уточнил, что тайники с взрывными устройствами, содержащими «Си-Эс» и хлорпикрин, были обнаружены в районе населенного пункта Ракитное Белгородской области.

Кроме того, на позициях ВСУ были найдены пособия, в которых описываются способы обращения с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами.

Ранее в ДНР были обнаружены бомбы ВСУ с химическими компонентами, предназначенные для сброса с беспилотников.

