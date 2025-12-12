Фото: www.globallookpress.com/Sven Hoppe

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак лично курировал ввоз отработавшего ядерного топлива в страну. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Алексей Ртищев в Минобороны РФ во время брифинга.

«Он (Ермак — Прим. ред.) лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций», — подчеркнул Ртищев.

Он добавил, что маршруты поставок организовывали через Польшу и Румынию. Все это создает риски появления так называемой грязной бомбы с последующим ее применением «под чужим флагом»

Кроме того, в ведомстве заявили, что Агентство США по международному развитию (USAID) может быть причастно к тестированию фармакологических препаратов на жителях Украины.

Как сказал Ртищев, что американские должностные лица не раз подтверждали факты проведения работ военного ведомства США на базе украинских биолабораторий. Чтобы скрыть эти исследования, заказчиками выступают не военные ведомства, а гражданские агентства и неправительственные организации. Одна из них — USAID. После возвращения в Белый дом Дональда Трампа агентство было ликвидировано.

