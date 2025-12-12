Фото: www.globallookpress.com/ Michael Matthey

Доставка отработавшего ядерного топлива на Украину создает риски производства грязной бомбы.

Спонсирование Украины и финансовая помощь ей со стороны Запада ведет к нарушению киевским режимом международных норм обращения с ядерными материалами. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Алексей Ртищев в Минобороны РФ во время брифинга.

К тому же он отметил, что доставка на Украину отработавшего ядерного топлива создает риски производства так называемой грязной бомбы.

«При этом западные „покровители“ не учитывают, что деградация системы государственного управления способна поставить на грань экологической катастрофы не только Украину, но и целый ряд европейских государств», — подчеркнул Ртищев.

Ранее 5-tv.ru писал, что одна из наиболее верных союзниц Украины Дания вдвое сократит ей помощь в 2026 году.

Также до этого стало известно, что Италия остановила закупку вооружений от США для Киева. Глава МИД страны Антонио Таяни пояснял, что приобретение оружия во время мирного урегулирования конфликта нецелесообразно.

