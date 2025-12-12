Звезда соцсетей: Пашинян прокатился на велосипеде по зимней Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; Telegram/Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan/Nikol_Pashinyan_PM; 5-tv.ru

Премьер Армении привлек внимание подписчиков кадрами визита в Россию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале несколько видеороликов, записанных после приезда в Москву на заседание Евразийского межправительственного совета.

Армянский лидер показал кадры со встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, а также из отеля, где он остановился. У себя в номере он записал видео под композицию «Белые розы» группы «Ласковый май». На нем политик показал в камеру «сердечко», а также здание ФСБ на Лубянке за окном, и написал, что любит всех своих подписчиков, пожелав им хорошего дня.

Кроме того, Пашинян прокатился по Москве на велосипеде — в 8 утра он опубликовал видео предрассветных улиц, продемонстрировав зрителям свой велосипедный шлем и костюм.

Ранее 5-tv.ru писал, что во время визита Пашиняна в Москву у посольства Армении собралось более тысячи демонстрантов в поддержку Армянской апостольской церкви. Митингующие выступали против притеснений, которым Ереван подвергает священнослужителей.

