Сорок домов без отопления: последствия прорыва трубы с кипятком в Петербурге

Из-за прорыва трубы в Петербурге без отопления остались более 40 домов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Серьезно пострадал ресторан неподалеку от провала грунта.

Последствия крупного ЧП устраняют в Петербурге. Там из-под земли забил огромный фонтан кипятка.

Вода хлынула на улицу Маршала Казакова прямо на прохожих. Пенсионер и девятилетняя девочка получили ожоги, потребовалась помощь врачей.

Тем временем на месте аварии появился огромный провал. Под землю ушли сразу четыре автомобиля. Серьезные повреждения получил и ближайший ресторан. У заведения обрушилась крыша веранды и треснули стекла.

Более сорока домов до сих пор остаются без отопления.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ. Там без отопления остались тысячи человек. В роддомах и больницах пациенты были вынуждены спать в куртках — температура в палатах опускалась до нуля градусов. Холодно было и в детсадах и школах. Большую часть учеников отправили домой.

