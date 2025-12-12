Мошенники обманывают школьников, требуя перевыпустить электронный дневник

В ВТБ предупредили о новой схеме мошенников против школьников

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Целью аферистов становятся школьники и их родители.

В России выросло число случаев мошенничества с электронными дневниками. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Мошенники звонят школьникам и их родителям, представляясь учителями и сообщают о том, что им нужно «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник. Также представители банка отметили, что аферисты связываются с учащимися под видом школьных медсестер и заявляют о якобы необходимом «срочном медосмотре».

Во время беседы преступники пытаются узнать код из смс и пуш-уведомлений для получения доступа к аккаунту на Госуслугах, используя фишинговые ссылки. Мошенники умело играют на доверии школьников. Поэтому родителям необходимо установить на устройства специальные программы для защиты от аферистов, а также провести с детьми беседы на тему бдительности при общении с незнакомцами, отметил Заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники усиленно давили на эмоции певицы Ларисы Долиной и могли ее запрограммировать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.