Путин высказался о работе ООН

Путин: ООН достойно выполняет свою миссию по сохранению баланса в мире

Фото: Reuters/Carlo Allegri

Президент РФ отметил, что устав организации должен стать основой международных отношений.

Организация объединенных наций достойно выполняет свою миссию и зачастую является единственным механизмом для баланса интересов в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании форума «Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего» в Ашхабаде.

Российский лидер отметил, что принципы устава ООН в новую эпоху многополярного мира должны стать основой для по-настоящему честных, открыты и взаимовыгодных отношений между странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Международный суд ООН в Гааге принял требования Москвы в по отношению к киевскому режиму по делу о геноциде мирного населения в Донбассе. Орган возложил на украинскую сторону обязательство представить официальный ответ в установленный срок. Встречные претензии России были официально включены в процесс для рассмотрения в установленном порядке.

Путин участвует в форуме мира в Ашхабаде, куда он прибыл с двухдневным визитом. Президент проведет встречу с председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

