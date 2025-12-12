Кровь не водица: как выглядят внучки российских актрис, которые пошли по их стопам

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Зачастую в актерской среде талант передается через поколения. И пока дети знаменитостей пытаются занять свои скромные места в профессии, внуки вовсю блистают на сцене.

Говорят, «яблочко от яблони недалеко падает». В кино это видно особенно хорошо. Иногда талант идет по прямой линии — от матери к дочери. Однако куда интереснее, когда он передается через поколение. Героини нашей подборки выросли в ореоле славы своих бабушек, но не испугались сравнений и сегодня уже сами собирают аплодисменты, продолжая и развивая знаменитые фамилии. Подробнее в материале 5-tv.ru.

Яна Волкова — Ольга Волкова

Актриса Яна Волкова — внучка народной артистки России Ольги Волковой. Пока девушка только делает первые шаги в кино. На ее счету всего семь проектов. Последний фильм — «Солдатская мать». Он вышел на экраны в 2025-м.

Яна родилась 24 июля 1993 года в Санкт-Петербурге. Ее мама Екатерина никак не связана с кино: она парикмахер и художник. Однако артистизм бабушки, блестяще играющей характерные и комедийные роли, явно передался внучке.

Волкова-младшая также играет в театре, участвует в детских спектаклях и ищет свой путь к большому кино, стараясь доказать, что она достойна знаменитой фамилии не меньше, чем ее звездная бабушка.

Анастасия Талызина — Валентина Талызина

Анастасия Талызина — внучка легендарной Валентины Талызиной и актрисы Ксении Хаировой — в детстве мечтала вовсе не о камерах и театральных подмостках. Девушка с трех лет серьезно занималась балетом, но в 14 лет была вынуждена отказаться от своей мечты. Врачебный вердикт после травмы колена звучал как приговор: «Профессиональный балет — больше не для вас».

Для девочки, отдавшей балету буквально всю свою жизнь, это стало сильным ударом. Однако она не сломалась и выбрала для себя другой путь. Анастасия поступила в Щепкинское училище и уже на втором курсе снялась в кино, доказав, что способна на глубокие и драматические роли. Критики и зрители приняли ее тепло, а режиссеры регулярно доверяют ей главные роли.

Сегодня на счету 26-летней Талызиной-младшей 31 проект, среди которых «Я делаю шаг», «Императрицы», «Танго на осколках» «Один хороший день» и многие другие.

Полина Симачева — Вера Глаголева

Полина Симачева родилась 24 ноября 2006 году в семье балерины Большого театра Анны Нахапетовой. Ее бабушка и дедушка — знаменитые советские актеры Вера Глаголева и Родион Нахапетов.

Девочка попала на съемочную площадку в очень раннем возрасте. Когда ей было восемь лет, она снялась в фильме своей бабушки «Две женщины». Затем, через два года, Полина приняла участие в психологической драме «Сдается дом со всеми удобствами» Веры Сторожевой.

Сейчас Симачевой 19 лет, и она продолжает развиваться в профессии, совмещая работу с учебой в институте. Несмотря на юный возраст, внучка Глаголевой уже успела сняться в 12 проектах. При этом в одном из последних фильмов — «Тайна» — Полина даже исполнила главную роль.

Полина Лазарева — Светлана Немоляева

Внучка народных артистов Светланы Немоляевой и Александра Лазарева-старшего, а также дочь блистательного Александра Лазарева-младшего — Полина Лазарева — изначально не планировала связывать свою жизнь с актерством.

Однако во время учебы она осознала, что сцена и съемочная площадка манят ее гораздо сильнее, чем режиссерский пульт. Поэтому окончив в 2010 году ГИТИС, девушка присоединилась к труппе театра имени Маяковского, где служит по сей день.

Кроме того, Полина начала активно сниматься в кино. На данный момент в ее творческой копилке 26 работ. Зрители могут знать Лазареву по таким фильмам, как: «Императрица Екатерина», «Земский доктор. Восемь лет спустя» и «Многодетство».

Мария Золотухина — Нина Шацкая

Внучка актрисы Нины Швацкой и Валерия Золотухина, Мария Золотухина, многое унаследовала от звездных родственников. При этом ее путь в профессию был непростым.

Дело в том, что отец девушки, Денис Золотухин, не пошел по стопам родителей. Важное место в его биографии занимают духовные дела. С будущей женой Аллой мужчина познакомился во время учебы в духовной семинарии. Денис служит священником в деревенском приходе недалеко от столицы. Поначалу он был против того, чтобы его дочь связывала свою жизнь с кино. Но позже все же благословил ее.

В 2021 году Мария окончила актерский факультет Высшей школы сценических искусств (мастерская Константина Райкина) и поступила в театр «Сатирикон». Ее кинодебют состоялся два года назад, когда она сыграла заметную роль в драме «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка.

На данный момент в фильмографии Марии всего четыре проекта. При том, что три из них — «Мажор-5», «Лимитчицы-2» и «Гудовы» — должны выйти в 2026 году.

Любовь Виролайнен-младшая — Любовь Виролайнен

Актриса Любовь Виролайнен является полной тезкой своей знаменитой бабушки, которая запомнилась зрителям по таким фильмам, как: «Вечный зов, «Любить человека» и «У опасной черты».

Внучка звезды советского кино унаследовала от легендарной родственницы не только имя, но и утонченную красоту. Ее отец — Юрий Виролайнен — заслуженный артист России, а мама — Антонина Введенская — народная артистка РФ.

Кажется, родившись в актерской семье, Любовь с детства знала, кем хочет стать. Поэтому совсем не удивительно, что после школы Виролайнен поступила в Российский государственный институт сценических искусств (СпбГАти).

Ее творческий путь начался в театре Комедии имени Акимова, где она служила с 2013 по 2019 годы. Кинодебют Любови состоялся еще во время учебы. В 2010-м актриса снялась в детективе Андрея Джунковского «За пределами закона». Позже исполнила второплановые роли в лентах «Гончие — 4» и «Аз воздам».

На данный момент на счету обладательницы звездной фамилии почти 40 работ. Сегодня Любовь продолжает сниматься в кино, а также играть в театре. С 2019-м Виролайнен-младшая служит в Театре «Русская антреприза».

В своих интервью актриса не раз говорила, что ответственность перед фамилией высока, но она старается не подводить бабушку.

Марьяна Спивак — Жанна Прохоренко

Марьяна Спивак, как и Любовь Виролайнен, — актриса в третьем поколении. Ее родители — актриса Екатерина Васильева и режиссер Тимофей Спивак, а бабушка — звезда советских фильмов «Баллада о солдате» и «Калина Красная» — Жанна Прохоренко. Кроме того, дедушка Марьяны — создатель легендарной ленты «Прощание славянки» Евгений Васильев.

Спивак с ранних лет буквально впитывала атмосферу кино. Ее дебют состоялся в далеком 1991-м, когда ей было всего шесть лет. В тот год она сначала снялась в фильме своего отца «Пока гром не грянет», а затем, в 1997-м, в «Ералаше».

Несмотря на это, девушка отчаянно сопротивлялась своей судьбе. Она хотела быть кем угодно, но только не актрисой. В результате гены все же взяли свое. Марьяна с отличием окончила Школу-студию МХАТ.

Широкую известность Спивак принесла главная роль в фильме «Нелюбовь», после которой карьера актрисы стремительно пошла вверх.

Сейчас Марьяна очень востребована в профессии. В ее послужном списке уже почти 60 ролей. Зрителям она может быть знакома по следующим фильмам и сериалам: «Глухарь», «Сын отца народов», «Эпидемия», «Медиатор», «Жуки», «Шифр», «Мамонты» и «Новые Жуки». Помимо этого, обладательница звездной фамилии с 2006 года служит в театре «Сатирикон», где задействована во многих спектаклях.

