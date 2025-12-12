Сбербанк объявил об изменениях для держателей карт «Мир» с 12 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Цель нововведений — усиление защиты и расширение доступных клиентам возможностей.

С 12 декабря 2025 года Сбербанк вводит пакет обновлений, который затронет всех владельцев карт «Мир». Как уточняет кредитная организация, часть нововведений направлена на повышение уровня безопасности, а также на улучшение способов управления картами и контроля операций. Банк также сообщил, что в будущем году пользователям следует ожидать дополнительных изменений.

Новые инструменты управления картами

Среди обновлений, вступающих в силу с декабря — возможность самостоятельно приостанавливать доступ к карте или восстанавливать ее работу через мобильное приложение и онлайн-кабинет. Функция предназначена для ситуаций, когда владелец теряет карту или замечает подозрительную активность. Дополнительно расширяется система контроля лимитов: теперь пользователи смогут гибче управлять ограничениями на проведение операций и доступными суммами при снятии наличных.

Расширение сервисов и возможностей

Банк также усиливает информационную составляющую обслуживания. Клиентам будут приходить мгновенные уведомления о пополнениях и списаниях, что позволит быстрее отслеживать движение средств. Одновременно вводится поддержка цифровых карт, которые предназначены для безопасных покупок в интернете и не требуют использования физического носителя.

Ограничения при использовании карт

Вместе с новыми возможностями могут появиться и ограничения. В некоторых регионах предусмотрены лимиты на максимальные суммы, доступные для обналичивания в течение суток или месяца. Отдельное внимание уделяется операциям за рубежом: из-за текущей международной обстановки часть транзакций может потребовать прохождения дополнительной проверки.

Что изменится для пользователей в 2026 году

На следующий год запланировано расширение интеграции карт «Мир» с государственными платформами. Предполагается, что выплата социальных пособий, налоговых вычетов и других видов поддержки сможет автоматически поступать на карту без участия клиента. Кроме того, банк намерен развить инструменты управления лимитами, сделать их более адаптивными, а также расширить возможности виртуальных карт — вплоть до создания нескольких цифровых инструментов для разных категорий расходов.

