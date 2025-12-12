Силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников за ночь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Станислав Красильников

Больше всего БПЛА поразили над Брянской областью.

Российские дежурные средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Больше всего БПЛА поразили над территорией Брянской области — там ликвидировали 63 беспилотника. Над Ярославской областью уничтожили восемь дронов, над Московским регионом — четыре, над Смоленской и Тверской областями, а также над Черным морем — по три.

Еще по два БПЛА обезвредили над территорией Тамбовской и Тульской областей, и по одному — над территорией Орловской и Ростовской областей.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за три часа перехватили и ликвидировали 17 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. В Твери летательный аппарат поразил жилой дом, ранив семь человек и вызвав пожар в квартире.

Российские территории подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. ВСУ как атакуют приграничные регионы беспилотниками, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

