Владимир Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде

Ранее глава государства отметил уважение к принципу, положенному в основу внешней политики Туркмении.

Президент РФ Владимир Путин возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде.

Ранее российский лидер оценил провозглашенный 30 лет назад Туркменией принцип нейтралитета. За счет него Ашхабад избегает конфликтов с другими государствами и успешно налаживает дипломатические контакты.

Путин прибыл в столицу Туркмении в ночь на 12 декабря для встречи с председателем Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Визит российского президента займет два дня.

В Ашхабаде Путина встретила рота почетного караула, он сошел с борта самолета на ковровую дорожку, украшенную национальным туркменским орнаментом. В Туркмении глава государства проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в присутствии глав Армении, Ирака, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, а также премьер-министров Азербайджана, Венгрии, Грузии и Пакистана.

Последний раз Владимир Путин посещал Туркмению в октябре 2024 года в ходе участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

