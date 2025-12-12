Детектив спас новорожденную девочку на обочине автомагистрали

Фото: 5-tv.ru

Когда мужчина пришел на помощь, младенец перестал дышать.

В Нью-Йорке детектив полиции стал героем после того, как спас новорожденную девочку, которая начала задыхаться прямо в машине на оживленной автомагистрали. Инцидент произошел утром в среду на Бронкс-Ривер-Паркуэй. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, детектив первого класса Майкл Грэйни, направляясь на работу около 08:45 по местному времени, заметил машину, едущую по обочине с включенными аварийными огнями. Он остановился и увидел, что отец в панике пытается помочь своему ребенку.

Офицер быстро достал ребенка из машины и начал оказывать первую помощь, делая удары по спине, чтобы освободить дыхательные пути. Вскоре малышка снова начала дышать — и даже привлекла внимание проходившего мимо педиатра, который подтвердил ее стабильное состояние.

Отец позже сообщил полиции, что с девочкой все хорошо. Детектива уже хвалят коллеги и горожане за спокойное и решительное поведение, назвав его проявлением истинного героизма.

