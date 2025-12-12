Ученые обнаружили следы волчьего ДНК у большинства пород собак

Фото: www.globallookpress.com/PhotoGraphX / Eva Bender

Это повлияло на размеры тела животных, остроту нюха, особенности поведения и приспособляемость к окружающей среде.

Американские исследователи пришли к выводу, что примерно две трети современных пород собак содержат небольшой процент волчьей ДНК благодаря сравнительно недавним случаям скрещивания. Эти генетические заимствования оказали влияние на размеры тела животных, остроту нюха, особенности поведения и приспособляемость к окружающей среде. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Изучались геномы почти 2700 особей, включая волков, домашних питомцев разных пород и свободно живущих дворняг. Оказалось, что среди чистопородных собак волчьи гены присутствуют примерно у 64%, тогда как у диких популяций этот показатель значительно выше.

Наиболее выраженные признаки волчьего наследия выявлены у редких специализированных пород вроде чехословацкого волчака и саарлосского вольфхунда, чьи геномы включают от 23% до 40% волчьих последовательностей.

У популярных охотничьих пород, таких как англо-французская гончая, эта доля составляет порядка 5,7%, а у пастушьей породы шелтонской овчарки — всего лишь 2,7%. Даже миниатюрные чихуахуа несут небольшую долю волчьего происхождения — около 0,2%.

Кроме того, изучение генома позволило проследить связь между наличием волчьих генов и поведением собак. Особи с низким уровнем волчьей ДНК отличаются большей общительностью, активностью, покладистым характером и легкостью дрессировки. Напротив, собаки с повышенным количеством волчьих признаков демонстрируют больше подозрительности к незнакомцам, независимость и осторожность.

Тем не менее, некоторые крупные охранные породы, такие как неаполитанский мастиф, бульмастиф и сенбернар, практически лишены следов присутствия волчьей ДНК.

Ученые подчеркнули важность влияния волчьих генов на адаптационные способности псовых. Например, у уличных бродячих собак эти гены улучшили обоняние, а у тибетских мастифов повысили устойчивость организма к недостатку кислорода на высокогорьях.

