В Венеции женщина угнала курьерскую лодку и на полной скорости врезалась в мост

Фото, видео: www.globallookpress.com/Li Jing; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Злоумышленница не справилась с управлением: катер повредил мраморную балюстраду, посылки разлетелись по Большому каналу.

По-настоящему кинематографичное происшествие произошло в Венеции. Женщина угнала лодку курьерской службы, пока сотрудники на минуту отвлеклись.

Но в итоге не справилась с управлением и на полной скорости врезалась в мост. Удар пришелся на мраморную балюстраду, при этом серьезные повреждения получил и сам катер, а несколько посылок разлетелись прямо по Большому каналу. После столкновения злоумышленница попыталась скрыться, но полицейские все же задержали ее на берегу. И хотя мотив поступка пока остается загадкой, известно точно, что ущерб может оказаться угонщице не по карману.

Ранее, писал 5-tv.ru, мужчина угнал скорую и проехался по Волгограду. Наряд полиции быстро вышел на след злоумышленника, однако молодой человек игнорировал требования об остановке и пытался уйти от преследования на высокой скорости. Сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь, чтобы остановить угонщика машины. Установлено, что угон совершил 22-летний житель Красноармейского района. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX