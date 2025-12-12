Хиты «Пикника» зазвучат по-новому: группа отмечает 45-летие масштабными концертами в Москве и Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Музыканты подготовили уникальные визуальные решения, необычные инструменты и специальный «островок» сцены с эффектами дополненной реальности.

Проверенные временем хиты и новые композиции исполнит легендарная группа «Пикник»! Коллектив с размахом отмечает двойной праздник. И уже завтра отгремит юбилейное шоу в Москве, а 26 января 2026 года — в Санкт-Петербурге. Выступление станет особенным. При помощи лазерных технологий, ярких видео и фантастических персонажей музыка заиграет новыми красками. Какие еще сюрпризы готовят для зрителей — узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«Кукла с человеческим лицом» камерно плачет на репетиции и в 11 тысяч голосов рыдает на весь стадион. Хиты, которые узнаешь с первого аккорда, проверенные временем. «Пикник» отмечает 45-летие.

Декадансные, нуарные фиолетовый и черный окрасят столицу уже в эту субботу. Каждое шоу «Пикника» особенное, но, если бы можно было заглянуть в несколько многотонных грузовиков, перевозящих декорации, наверняка недоуменно открылся бы рот. Пятиметровый гонг, загадочные новоегипесткие инструменты. Это точно русский рок?

«Я, к сожалению, стою спиной ко всему этому. Я лишен многих радостей, которые получают зрители. Будет основная сцена, потом переместимся на островок — в середине сцены», — рассказал музыкант, лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.

Каждый раз лазеры рисуют новые фигуры, новая анимация, специально под юбилейное шоу. Даже островок, где артисты окажутся на расстоянии вытянутой руки от зрителей, обновили светодиодным экраном с дополненной реальностью.

«В столицах мы всегда играем расширенную программу. Добавляется островок посередине сцены, куда мы выходим, играем на других инструментах. У меня, например, будет такая «расческа-клавиши», — поделился музыкант, клавишник группы «Пикник» Станислав Шклярский.

Так ожидается и возвращение всем известных персонажей, тех, что так же четко ассоциируются у поклонников с группой, как фирменный иероглиф или гитары.

«У нас в планах таинственный гость, мы называем это возвращением легенды, пока не раскрываем, кто это», — заявил музыкант, бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный.

«Некоторые нюансы никогда не показывались, но при всем при этом был легкий намек в других турах на это все», — прокомментировал музыкант, барабанщик группы «Пикник» Ильгиз Юнусов.

В трек-листе сплошные хиты: «Египтянин», «Настоящие дни», «Немного огня», «У шамана три руки». В дискографии «Пикника» более 250 композиций. Все, конечно, не уместить.

Юбилейный год не только для «Пикника», но и для его лидера — Эдмунд Шклярский отмечает 70-летие. Вместе с музыкантами первого состава группа перезаписала дебютный альбом «Дым». Тогда, в начале 1980-х, на первых виниловых пластинках обязательно писали рецензии критиков.

«Все их программы и были связаны воедино настроением праздника, пикника, который возникает на глазах зрителей и разгорается до нешуточных страстей. Эта рецензия написана больше 40 лет назад, а ведь ничего не поменялось, и юбилейная программа, столичный концерт „Пикника“, это в очередной раз продемонстрирует», — поделился корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Готовятся к встрече и поклонники. Те, кто не пропускает ни одного концерта, и кто только недавно пополнил фан-клуб.

«Эту группу надо слушать именно на концерте. Это праздник для взрослых», — рассказала Анастасия Кублицкая.

И к этому празднику они готовят свои маленькие детали, чтобы стать частью большого шоу. Чтобы вместе сиять на столичной ВТБ Арене вечером 13 декабря.