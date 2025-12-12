Страна отмечает День Конституции: россиян поздравили с Международной космической станции

С Днем Конституции россиян поздравили с Международной космической станции

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Космонавты пожелали гражданам страны сохранять любовь к Родине и уважение к основному закону России.

Сегодня — важнейшая дата в истории современной России. В этот день 32 года назад был подписан главный закон страны — Конституция.

Юридическая основа государства появилась в результате всенародного голосования. Поэтому базовый принцип — защита прав и свобод каждого гражданина. Первые поздравления с Днем Конституции пришли с орбиты от российского экипажа МКС.

«Этот праздник символизирует единство народов нашей страны, ее независимость и стремление к справедливости», — заявил космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков.

«В единстве — сила нашей Родины», — добавил космонавт «Роскосмоса» Сергей Микаев.

«Каждый из нас, живущих в России, должен приложить усилия к тому, чтобы воспитывать новое поколение граждан страны в любви к России», — сказал космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Конституция РФ для зумеров появилась на полках в книжных магазинах. Основной закон государства написан «понятным» для молодежи языком.

