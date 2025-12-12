Страна отмечает День Конституции: россиян поздравили с Международной космической станции
С Днем Конституции россиян поздравили с Международной космической станции
Космонавты пожелали гражданам страны сохранять любовь к Родине и уважение к основному закону России.
Сегодня — важнейшая дата в истории современной России. В этот день 32 года назад был подписан главный закон страны — Конституция.
Юридическая основа государства появилась в результате всенародного голосования. Поэтому базовый принцип — защита прав и свобод каждого гражданина. Первые поздравления с Днем Конституции пришли с орбиты от российского экипажа МКС.
«Этот праздник символизирует единство народов нашей страны, ее независимость и стремление к справедливости», — заявил космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков.
«В единстве — сила нашей Родины», — добавил космонавт «Роскосмоса» Сергей Микаев.
«Каждый из нас, живущих в России, должен приложить усилия к тому, чтобы воспитывать новое поколение граждан страны в любви к России», — сказал космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов.
